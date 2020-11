Rapporti USA-Cina, cosa cambia con Biden o Trump

Bisognerà tener distinti, nei rapporti USA-Cina dei prossimi quattro anni, le quesitioni commerciali (legate ai dazi) e le questioni di sicurezza nazionale (vedi i casi Huawei e Tik Tok): lo spiega a Sky Tg24 Business Lucio Miranda, Presidente di ExportUSA, secondo cui, anche se vincesse Biden, le cose non cambieranno di molto, per il secondo aspetto: guarda il video

A poche ore dal voto presidenziale negli USA, cerchiamo di capire cosa cambierà nei rapporti tra Stati Uniti e Cina con la conferma di Trump o con l'arrivo di Biden alla Casa Bianca. A Sky Tg24 Business Lucio Miranda, Presidente di ExportUSA, sottolinea come interi settori produttivi amerciani siano "ostaggio" di altri paesi. Ad esempio, nel settore farmaceutico, il 40% della produzione è lagata a doppio filo a Paesi come Cina e India. Tant'è che che gli USA sono dipendenti da queste economie anche per la produzione di mascherine anti-coronavirus. Quindi chiunque sarà l'inquilino della Casa Bianca nel prossimo quadriennio, non potrà non tener conto di questo punto di partenza.