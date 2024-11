Usa, Trump nomina Brooke Rollins segretaria all'Agricoltura

Donald Trump si appresta a nominare Brooke Rollins, ex consigliera politica della sua prima amministrazione, alla guida del Dipartimento dell'Agricoltura, l'ultima casella importante da riempire. "Come nostro prossimo segretario all'agricoltura - ha affermato il presidente eletto in una dichiarazione - Brooke guiderà lo sforzo per proteggere gli agricoltori americani che sono davvero la spina dorsale del nostro Paese". Dopo la vittoria elettorale di Trump, Rollins scrisse su X: "Ti amiamo, signor Presidente, e siamo così orgogliosi di continuare la battaglia per un'America costruita attorno alla tua visione America First".

Alleata di Jared Kushner, genero di Trump

Rollins è la presidente dell'America First Policy Institute, il gruppo guidato da ex funzionari del governo del tycoon che ha trascorso mesi a pianificare il secondo mandato. Alleata di Jared Kushner, genero di Trump, è stata in pole position per diventare chief of staff, ruolo poi assegnato a Susie Wiles. Se confermata, guiderà un'agenzia di 100.000 persone con uffici in ogni contea del Paese, il cui mandato include programmi agricoli e nutrizionali, silvicoltura, prestiti per la casa e l'agricoltura, sicurezza alimentare, sviluppo rurale, ricerca agricola e commercio e altro ancora.