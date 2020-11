Vienna, spari in sinagoga: un morto e feriti. Non escluso attentato

I colpi d’arma da fuoco sono stati sentiti dopo le 20 in Seitenstettengasse. La polizia austriaca ha lanciato una operazione “su vasta scala” nella zona e non esclude un attentato terroristico. Secondo alcune fonti, un assalitore sarebbe stato ucciso e l'altro potrebbe essere in fuga. Appello ai residenti a restare in casa