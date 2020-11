Attentato a Vienna, cosa sappiamo finora

Sono 5 in totale, compreso un attentatore, finora le vittime dell'attacco al cuore della capitale austriaca. Sarebbero 17 i feriti, 6 i luoghi della città presi di mira e almeno 4 gli attentatori. Al lavoro una squadra investigativa di 35 persone. Inviati alla polizia oltre 20mila video per facilitare le indagini

Un attacco in più zone della città in una Vienna affollata alla vigilia del lockdown anti-coronavirus (FOTO - VIDEO). La capitale austrica è piombata ieri sera nell'incubo del terrorismo. Sono 5 in totale i morti dell'attacco, quattro civili e un attentatore. Sarebbero 17 i feriti. Le indagini per ricostruire cosa è accaduto sono appena all'inizio.

Cosa è accaduto a Vienna vedi anche Attentato a Vienna, sparatorie in diverse zone: 5 morti, feriti. FOTO Tutto è iniziato, intorno alle 20, vicino alla Sinagoga nella Seitenstettengasse, nel cuore di Vienna. Lì si sarebbero uditi i primi spari. Nessuno ha confermato che l'obiettivo primario dell'attacco fosse proprio il luogo di culto ebraico: la polizia ha riferito che il commando, composto da "molti sospetti armati di fucile", ha sparato in 6 luoghi diversi della città. Le forze speciali hanno dunque dato il via a una massiccia caccia all'uomo per le vie di Vienna, presto affiancate dall'esercito. La polizia viennese ha quindi invitato i residenti del centro a trovare riparo e non uscire di casa e a non diffondere immagini dell'attacco in corso. I social si sono tuttavia riempiti di foto e video, mentre testimoni hanno scritto di aver sentito "almeno 50 spari".

Chi è l'attentatore ucciso leggi anche Attentato a Vienna, le persone scappano dopo gli spari. VIDEO La polizia austriaca ha ucciso un attentatore. La vittima, secondo il quotidiano austriaco Kronen Zeitung, che ha pubblicato una fotografia dell'uomo col volto oscurato, era un rifugiato di 30 anni. Secondo le informazioni raccolte da Kronen Zeitung, poco prima dell'attacco il terrorista aveva prestato giuramento di fedeltà al nuovo leader dell'Isis Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi. Come un "simpatizzante dell'Isis" è stato descritto anche dal ministro dell'Interno austriaco, Karl Nehammer. L'uomo, secondo quanto riferito dalla tv austriaca Orf, indossava una cintura esplosiva, che però si sarebbe rivelata successivamente falsa.

Le indagini vedi anche Attacco terroristico a Vienna: 5 morti, oltre 10 feriti. FOTO - VIDEO Gli inquirenti austriaci ritengono che gli attentatori potrebbero essere stati almeno quattro. Le autorità austriache stanno esaminando video dell'attacco di ieri sera mandati dal pubblico: lo ha reso noto Frank Ruf, direttore generale per la sicurezza pubblica della polizia di Vienna. Lo riporta la Cnn. "Oltre 20mila video sono stati inviati alla piattaforma della polizia, grazie a tutti coloro che ci hanno fornito queste prove", ha detto Ruf aggiungendo che una squadra investigativa di 35 persone finora ha visionato il 20% delle immagini.