Attentato a Vienna, sparatorie in diverse zone: morti e feriti. FOTO

Numerosi colpi d'arma da fuoco esplosi dopo le 20 vicino alla sinagoga, in Seitenstettengasse, e in altre zone della città. La polizia ha avviato un'operazione “su vasta scala”. Il quotidiano viennese Kurier parla di sette morti e diversi feriti. Tra le vittime anche un poliziotto. Per il ministro degli Interni si è trattato "apparentemente di un attentato" compiuto da più persone. Un assalitore sarebbe stato ucciso e un altro potrebbe essere in fuga. Un'altra persona sarebbe stata arrestata. Forse ci sono ostaggi