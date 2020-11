Attentato a Vienna, Von der Leyen: Europa più forte di odio e terrore

"Sono scioccata e rattristata dal brutale attacco che ha avuto luogo a Vienna . Il mio pensiero va alle famiglie delle vittime e al popolo austriaco. L'Europa offre piena solidarietà all'Austria. Siamo più forti dell'odio e del terrore". Lo scrive su Twitter la presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen. ( L'ATTENTATO DI VIENNA: LE FOTO - IL VIDEO ). Poco prima di von der Leyen, il cancelliere austriaco Sebastian Kurz aveva condannato quello di Vienna come "un attacco terroristico disgustoso" aggiungendo che il Paese non si lascerà intimidire dal terrorismo.

La condanna di Conte

"Ferma condanna dell'attentato che questa sera ha colpito la città di Vienna. Non c'è spazio per l'odio e la violenza nella nostra casa comune europea. Vicinanza al popolo austriaco, ai familiari delle vittime e ai feriti", ha commentato su Twitter il premier italiano Giuseppe Conte.

Berlino: "Non dobbiamo cedere all'odio"



Anche Berlino ha subito condannato l'attentato a Vienna vicino a una sinagoga: "Non dobbiamo cedere all'odio di chi cerca di dividere le nostre societa'", ha dichiarato in un tweet il ministro degli esteri tedesco Heiko Maas. "Anche se la portata degli atti terroristici non è ancora determinata, i nostri pensieri vanno ai feriti e alle vittime in queste ore difficili", ha twittato Maas riferendosi a "notizie spaventose e travolgenti" da Vienna.

Macron: "Dopo la Francia attaccato un Paese amico"

"Noi francesi condividiamo lo shock e il dolore del popolo austriaco colpito stasera da un attentato nel cuore della capitale. Dopo la Francia, viene attaccato un Paese amico. E' la nostra Europa. I nostri nemici devono sapere con chi hanno a che fare. Non ci arrenderemo", ha scritto invece su Twitter, in francese e in tedesco, il presidente Emmanuel Macron.