Attentato a Nizza, continuano le indagini: fermato terzo uomo

Sono tre le persone fermate perché sospettate di aver avuto contatti con Brahim Aoussaoui, il 21enne tunisino autore dell’attacco di giovedì che ha provocato tre vittime. Intanto la Tunisia ha fatto sapere che chiederà l'estradizione del giovane arrivato in Francia dall’Italia. Indagini in corso anche sul gruppo “Al Mahdi nel sud della Tunisia”, che avrebbe rivendicato l’attentato

A due giorni dall’attentato nella Basilica Notre-Dame de l'Assomption di Nizza , continuano le indagini dell'antiterrorismo francese per cercare di ricostruire i movimenti dell’autore dell’attacco, il 21enne tunisino Brahim Aoussaoui, e scovare gli eventuali complici o fiancheggiatori. Al momento le persone fermate sono tre: sono sospettate di aver avuto contatti con il terrorista ( LE FOTO DELL'ATTACCO ).

L’ultima persona, hanno fatto sapere fonti giudiziarie, è stata fermata in mattinata. Mentre gli altri due fermi sono avvenuti nei giorni scorsi: uno giovedì sera, a poche ore dall’attentato, e uno venerdì . Tutti sono sospettati di avere avuto contatti con il 21enne. Il ragazzo, che ha ucciso tre persone era a Nizza da pochi giorni dopo essere entrato in Europa dall'Italia ( LE IPOTESI SUL SUO PERCORSO ).

La Tunisia chiederà l’estradizione del 21enne

Intanto, la Tunisia ha fatto sapere che chiederà l'estradizione di Brahim Aoussaoui. Lo ha detto a France 24 il portavoce e sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tunisi, Mohsen Dalì, aggiungendo che intanto proseguono le indagini sulla famiglia e l'entourage del giovane tunisino per cercare di fare chiarezza su eventuali suoi contatti con il mondo del radicalismo in patria. Proseguono anche le indagini della procura antiterrorismo di Tunisi sulla presunta esistenza del gruppo terroristico “Al Mahdi nel sud della Tunisia” e sul suo potenziale coinvolgimento nell'attacco terroristico di Nizza. Questa indagine è stata avviata dopo un post sui social di un individuo che ha affermato di appartenere a questo gruppo, che avrebbe rivendicato la responsabilità dell'attacco in Francia. La sigla del gruppo, rivelano fonti locali, appare al momento sconosciuta agli inquirenti.