Francia, attentato nella cattedrale di Nizza: decapitata una donna

Attacco all'arma bianca in Francia, nei pressi della chiesa di Notre-Dame a Nizza, in Avenue Jean-Medecin. Il bilancio al momento è di tre morti: una donna è stata decapitata e altre due persone sono state uccise. In un primo momento sembrava che ad essere decapitato fosse stato l'uomo, ma Laurent Martin de Fremont, ufficiale di polizia di Nizza, intervistato da Bfm Tv, ha corretto il bilancio. Ci sono anche diversi feriti, ma non è ancora chiaro il loro numero. Nice-Matin parla anche di colpi di pistola che hanno scatenato il panico nel centro città. L'aggressore sarebbe stato "neutralizzato", è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Il presidente Emmanuel Macron e il premier Jean Castex - che stava riferendo all'Assemblea nazionale sul nuovo lockdown per l'emergenza coronavirus - si sono recati alla cellula di crisi aperta a Place Beauvau, sede parigina del ministero dell'Interno. All'Assemblea Nazionale è stato osservato un minuto di silenzio.

Il sindaco: "L'aggressore urlava Allah Akbar"

"Mentre veniva medicato dopo essere stato ferito dalla polizia, continuava a gridare senza interruzione Allah Akbar", ha detto il sindaco di Nizza, Christian Estrosi, intervistato da Bfm Tv. Per Estrosi, "non c'è alcun dubbio sulla natura dell'attacco".