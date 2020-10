Prof decapitato a Parigi, incriminato anche padre di un’alunna

Incriminati anche l'attivista islamista Abdelhakim Sefrioui e due amici dell'aggressore. L'accusa è "complicità nell'omicidio terroristico". Ieri è stato il giorno della commozione più alta per Paty, diventato "il volto della battaglia per la libertà" che la Francia vuole continuare, come ha ricordato il presidente Macron

Brahim Chnina, padre di un'alunna, e l'attivista islamista Abdelhakim Sefrioui, sono stati incriminati per "complicità nell’omicidio terroristico" dell'insegnante Samuel Paty, decapitato a Parigi da un giovane di origini cecene . Anche due amici dell'aggressore sono stati incriminati con la stessa accusa. Un terzo parente è invece indagato per "associazione a delinquere terroristica al fine di commettere crimini contro le persone". Tutti sono stati incarcerati tranne il padre dell’alunna, fermato in attesa di un dibattito sulla questione.

Il ricordo del professore, Macron: ucciso perché incarnava la Repubblica

Ieri è stato il giorno della commozione più alta per Samuel Paty, diventato "il volto della battaglia per la libertà" che la Francia vuole continuare, ad ogni costo, come ha detto con voce profondamente emozionata Emmanuel Macron, nell'omaggio nazionale alla Sorbona per il professore decapitato. Paty era "uno di quei professori che non si dimenticano", ha sottolineato il presidente francese che ha insistito sulla "cospirazione funesta" e "l'odio per gli altri" di cui è stato vittima il professore, ucciso "perché incarnava la Repubblica".

Le indagini

A consegnare Paty ad Abdoullakh Anzorov, che l'ha ucciso, sono stati due studenti, secondo il procuratore antiterrorismo Jean-Francois Ricard, due ragazzi di 14 e 15 anni. Gli hanno indicato il professore in cambio di una "somma di 300 o 350 euro". Secondo il procuratore, Anzorov avrebbe inoltre comunicato ai due minorenni l'intenzione di "filmare", "umiliare e picchiare" l'insegnante, "costringendolo a chiedere perdono" per aver mostrato le caricature di Charlie. "Oggi è chiaro che il prof è stato designato per nome come obiettivo sui social network", ha detto il procuratore, in un particolare riferimento a Brahim Chnia, che pubblicò il video di protesta contro l'insegnante e ad Abdelhakim Sefrioui.