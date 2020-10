Attentato Nizza, gli spostamenti del killer sbarcato a Lampedusa

Brahim Aouissaoui è approdato in Sicilia il 20 settembre, poi è sbarcato a Bari dopo la quarantena a bordo della nave Rhapsody. A ntiterrorismo e intelligence indagano per ricostruirne ogni passaggio, verificare eventuali contatti avuti in Italia dal giovane, individuare possibili. Il fratello dalla Tunisia: "Mi aveva inviato foto della cattedrale e detto che voleva passare la notte davanti all'edificio"

Prima lo sbarco a Lampedusa e la quarantena a bordo della nave, poi il trasferimento a Bari e l’ordine di lasciare l’Italia. Da lì in poi c’è un buco sugli spostamenti di Brahim Aouissaoui, il 21enne tunisino, che ieri nella chiesa di Notre-Dame a Nizza ha ucciso a coltellate un uomo di 50 anni e due donne di 40 e 70 anni, quest'ultima quasi decapitata, in quello che il presidente francese Emmanuel Macron ha definito “attentato terroristico islamista” ( LA GIORNATA DI TERRORE A NIZZA - FOTO ). Fermato, ha dichiarato di aver agito da solo. Al fratello aveva detto al telefono di voler passare la notte davanti alla cattedrale della città francese. Sulla storia del killer di Nizza stanno ora indagando antiterrorismo e intelligence, per ricostruirne ogni passaggio, verificare tutti i contatti avuti in Italia dal giovane, individuare eventuali complici o qualcuno che possa comunque averlo appoggiato, anche se al momento non sono emerse evidenze di questo tipo.

Dalla Tunisia a Lampedusa

Il viaggio di Brahim inizia dal suo Paese d’origine, la Tunisia. Il 20 settembre dopo una traversata su un barchino arriva a Lampedusa. Il 21enne viene portato al Centro di Contrada Imbriacola. Ma nell’hotspot dell'isola sono in troppi, ci sono già mille persone e in più si è in piena emergenza Covid. Dunque resta solo 24 ore e il giorno dopo sale assieme ad altre centinaia di tunisini a bordo della Rhapsody, una delle navi per la quarantena. Ed è a bordo che gli viene dato il foglio della Croce Rossa che gli inquirenti francesi gli hanno trovato in tasca. "Non è un tesserino - spiegano fonti della Cri - è semplicemente un pezzo di carta con il nostro logo che non vale nulla e che contiene nome, cognome e numero identificativo che poi vengono riportati su un registro. Serve per sapere chi c'è sulla nave".

A bordo della nave-quarantena

Cosa ha fatto il 21enne sulla nave per 15 giorni? "Chi è stato con lui a bordo della nave Rhapsody, durante i giorni della quarantena sanitaria, racconta che Brahim Aoussaoui trascorreva gran parte del tempo al telefonino, e diceva di voler andare in Francia dove aveva dei parenti”, si legge sul Corriere della Sera. Con chi ha parlato, se ha espresso apertamente posizioni radicali o meno sono solo alcuni degli elementi che in queste ore si stanno accertando sentendo anche il personale che era a bordo. Il dato certo è che la Rhapsody approda a Bari, al termine del periodo di quarantena, la sera dell'8 ottobre, con a bordo 805 persone. Nei successivi nove giorni sbarcarono in 700, tutti coloro che risultarono negativi al doppio tampone. Tra loro, dopo esser stato fotosegnalato ed identificato, anche quello che meno di un mese dopo sarebbe diventato il killer di Nizza.