Francia, attentato a Nizza: donna decapitata in chiesa, ultime notizie

Fermato l'attentatore. Il sindaco: "Urlava Allah Akbar"

E' stato fermato l'autore dell'attacco a Nizza: è quanto riferiscono fonti di polizia citate dall'agenzia France Presse. "Tutto lascia supporre un attentato terroristico in seno alla basilica di Notre-Dame", ha detto il sindaco Christian Estrosi. "Mentre veniva medicato dopo essere stato ferito dalla polizia, continuava a gridare senza interruzione Allah Akbar", ha detto il sindaco, intervistato da Bfm Tv. Per Estrosi, "non c'è alcun dubbio sulla natura dell'attacco". Intanto l'inchiesta è stata affidata alla procura antiterrorismo. Al momento si tratta di un'inchiesta per "omicidio" e "tentato omicidio".