3/12

IPOTESI 1: DA BARI A NIZZA VIA VENTIMIGLIA - Dopo gli accertamenti, il 21enne non risulta avere precedenti penali, né tentativi di ingresso in Italia, a suo carico non ci sono particolari segnalazioni. Così come per altri, il prefetto emette un decreto di respingimento seguito dall'ordine del questore di allontanamento dall'Italia entro 7 giorni. Ma come arriva da Bari in Francia? La prima ipotesi è quella dell'attraversamento del confine ligure di Ventimiglia

Le foto dopo l'attacco alla cattedrale di Nizza