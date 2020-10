Coronavirus nel mondo: le ultime news Paese per Paese

La pandemia non si ferma. Alle Isole Marshall, in Oceania, due militari americani sono risultati positivi. Negli Stati Uniti, intanto, il presidente Donald Trump fa sapere che il Paese “sta svoltando la curva”, nonostante le migliaia di nuovi contagi. In Europa boom di casi, con molti Paesi - Francia in testa - che si preparano a richiudere

La pandemia da coronavirus non si ferma e prosegue con una crescita dei contagi in tutto il mondo. Preoccupa l’India che ha superato gli 8 milioni di casi. Primi infetti anche alle Isole Marshall: si tratta di due militari Usa. Proprio negli Usa, intanto, il presidente Donald Trump fa sapere che il Paese “sta svoltando la curva”, nonostante abbia registrato oltre 500 mila nuovi casi di contagio in una settimana. In Europa boom di casi, con molti Paesi - Francia in testa - che si preparano a richiudere (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LOCKDOWN: CHI È PRO E CHI È CONTRO).

L'India è il secondo Paese più colpito approfondimento Coronavirus, dal primo caso ai contagi: le tappe. FOTO L'India ha superato gli otto milioni di casi ed è il secondo Paese più colpito dalla pandemia dopo gli Stati Uniti, con quasi 9 milioni di casi. L'India ha anche un totale di oltre 120.000 decessi ufficialmente attribuiti al Covid-19, contro i quasi 230.000 degli Usa. Da sottolineare, però, che l’India ha uno dei tassi di mortalità più bassi al mondo e il numero di nuove infezioni è rallentato negli ultimi giorni. Ma le autorità si stanno preparando a una nuova ondata di casi dopo il Diwali, la più grande festa religiosa del Paese il 14 novembre. Biden: fermare Covid sarà un lavoro duro Contrastare l'epidemia sarà il primo obiettivo di Joe Biden se eletto presidente degli Stati Uniti, ma, ha avvertito il candidato dem, non esiste alcun "bottone" magico per spegnere la pandemia. Parlando a Wilmington, in Delaware, l'ex vicepresidente ha sottolineato che "servirà un duro lavoro per porre fine a questa pandemia". Biden ha quindi aggiunto: "Non vi farò una falsa promessa di essere in grado di porre fine all'epidemia spingendo un pulsante" ma, ha affermato, "cominceremo sin dal primo giorno a fare la cosa giusta: lasceremo che sia la scienza a guidare le nostre decisioni".

Primi casi anche alle Isole Marshall, due militari Usa approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe Intanto, anche le Isole Marshall sono state colpite dalla pandemia di coronavirus: due persone sono risultate positive nell'arcipelago sperduto nell'Oceano Pacifico. Si tratta di due funzionari impiegati nella base militare Usa sull'atollo Kwajalein, sottoposti a tampone all'arrivo dalle Hawaii. La donna 35enne e l'uomo 46enne non hanno avuto contatti con la popolazione locale, hanno riferito le autorità, precisando che la scoperta è avvenuta mentre "erano in quarantena". Le nazioni insulari del Pacifico hanno chiuso i confini fin da marzo per evitare il contagio: finora Kiribati, Micronesia, Nauru, Palau, Samoa, Tonga, Tuvalu e Vanuatu non sono state colpite dal Covid mentre le Isole Salomone hanno registrato i primi casi all'inizio di ottobre.

La seconda ondata in Europa approfondimento Covid, lockdown in Francia. Chiusi bar e negozi, aperte scuole La seconda ondata, nel mentre, sta colpendo l’Europa e via via i Paesi sono costretti a introdurre nuove misure, sempre più dure, fino a tornare al temuto lockdown, come ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron. Il coronavirus guadagna terreno velocemente: nel Vecchio Continente, attuale epicentro della pandemia, i decessi sono aumentati del 44% in una settimana. Da qui, il giro di vite decretato in diversi Paesi, a cominciare dalla Germania dove la cancelliera Angela Merkel ha annunciato un lockdown soft nazionale per un mese a partire dal 2 novembre: chiusi ristoranti e bar, ma anche palestre, cinema e teatri; limiti rigorosi alle riunioni tra persone, annullati tutti gli eventi pubblici. Rimangono aperte le scuole, gli asili, le attività commerciali e i parrucchieri. Nuove misure restrittive anche in Svizzera dove le autorità hanno deciso la chiusura di locali e discoteche mentre bar e ristoranti potranno restare aperti, ma solo fino alle 23. Saranno inoltre vietati gli eventi con oltre 50 persone e verrà esteso l'obbligo di indossare la mascherina, che dovrà essere portata anche sul posto di lavoro se non è possibile mantenere la distanza di sicurezza di 1,5 metri. In Spagna, intanto, sono stati contati quasi 20mila nuovi casi.

FRANCE PANDEMIC CORONAVIRUS COVID-19 - ©Ansa

Record di casi in Lituania Record di casi di coronavirus in Lituania: nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 776 contagi. Il Paese baltico era stato finora tra quelli meno toccata dall'epidemia di Covid in Europa, ma da settembre ha visto un forte incremento dei contagi. In tutto ha avuto 12.138 positivi e 144 morti, numeri ben più alti delle vicine Estonia e Lettonia.