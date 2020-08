Convention dem Usa, Biden conquista la nomination per la Casa Bianca

E' ufficiale: Joe Biden conquista la nomination democratica per la Casa Bianca. Sorridente e visibilmente emozionato l'ex vicepresidente ringrazia tutti. "Grazie, grazie. Ci vediamo giovedi'", dice fra qualche palloncino e un po' di coriandoli che gli piovono addosso. Accanto c'e' la moglie Jill, la regina della serata. L'ex Second Lady parla alla convention democratica dalla classe di una scuola e non nomina mai Donald Trump, limitandosi a tessere le lodi del marito.