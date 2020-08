Usa 2020, video di Kamala Harris: “Ora l'America ha bisogno di azione”

La senatrice pubblica un filmato, il primo dopo l’annuncio di Biden di averla scelta come vice nella corsa alla Casa Bianca. Racconta di come la madre l’abbia spronata ad agire. E non risparmia attacchi a Trump: “Sta tentando di smantellare il sistema sanitario. Mentre le piccole imprese chiudono, lui agevola i suoi ricchi donatori. E quando la gente chiede aiuto, lui risponde usando i gas lacrimogeni”. Poi Biden-Harris lanciano il loro slogan: “Lavorare insieme per ristabilire l'anima del Paese”

Il primo video di Kamala Harris da aspirante vicepresidente approfondimento Kamala Harris, chi è la vice scelta da Joe Biden Nel video ci sono alcune immagini della telefonata in cui Biden ha chiesto a Harris di unirsi a lui. Poi la neo candidata dem alla vicepresidenza racconta la sua vicenda personale. Spiega di quanto sua madre, una ricercatrice medica indiana che ha divorziato dal marito giamaicano quando Kamala Harris aveva sette anni, ha ispirato la sua decisione di diventare avvocato e poi politica e di come l’abbia spronata sempre a reagire ai soprusi razzisti. “Sono stata cresciuta per agire. Mia madre sapeva che stava allevando due figlie di colore che sarebbero state trattate differentemente per come apparivano", dice. E aggiunge: "Crescendo, ogni volta che restavo turbata da qualcosa, mia madre mi guardava negli occhi e mi chiedeva: ‘Quindi, cosa farai ora?’”. Poi la senatrice lancia un appello: “Combattiamo per l'anima di questa nazione”. Infine, assicura: “Siamo in mezzo alla crisi, ma so che Joe Biden ci guiderà fuori”.