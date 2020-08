Michelle Obama: "Soffro di una forma leggera di depressione"

Michelle Obama soffre di una lieve forma di depressione. Lo ha rivelato la stessa ex First Lady americana durante il secondo episodio del suo podcast in onda su Spotify, "The Michelle Obama Podcast". Secondo la 56enne le cause del suo stato di salute sarebbero gli effetti della pandemia di coronavirus, ma anche le tensioni razziali negli Stati Uniti e "l'ipocrisia" dell'amministrazione Trump.

Insonnia e un senso di pesantezza

Nel podcast Michelle Obama, ragionando con l'editorialista del Washington Post Michelle Norris, rende un'immagine inedita di sé. L'ex First Lady ha spiegato che la lieve forma di depressione ha ripercussioni sul sonno, portandola a svegliarsi di notte "preoccupata di qualcosa" e creandole "una pesantezza addosso". La 56enne ha spiegato di avere anche difficoltà a seguire il suo programma di esercizi. "A volte resto ferma per giorni. È colpa degli alti e bassi emotivi che a volte ti fanno arrendere", spiega.