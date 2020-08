Usa, Trump attacca Michelle Obama: "Torna a sederti e guarda"

"Torna a sederti e guarda". Così Donald Trump ha replicato in modo stizzito all'attacco lanciatogli dall'ex first lady Michelle Obama alla convention dem , mettendo sotto accusa la presidenza del marito e di Joe Biden, dalla gestione dell'influenza suina allo "spionaggio" della sua campagna. Il presidente Usa si è vantato dei suoi successi prima di concludere con un irritato "grazie per le tue parole molto gentili Michelle".

Gli Usa impazziscono per la catenina di Michelle

Di certo Trump si trova ad affrontare una rivale particolarmente insidiosa. Michelle Obama, infatti, ha fatto breccia col suo discorso durante la prima serata della convention democratica, per le parole e per lo stile con cui si è presentata, confermandosi un'icona. L'ex First Lady ha sfoggiato una semplice catenina d'oro con la scritta 'vote' e i social sono impazziti, con un boom in pochi minuti delle ricerche su Google di 'catenina Michelle Obama'. A produrre l'oggetto divenuto già del desiderio per milioni di persone ByChari, un marchio di gioielli che appartiene all'afroamericana Chari Cuthbert, e il costo è di 430 dollari. Cuthbert era stata chiamata da Michelle Obama nelle scorse settimana per la catenina personalizzata, ma la stilista non aveva la minima idea che l'avrebbe indossata durante la convention.