Il 16 agosto 2020 è morto il fratello minore del presidente degli Usa Donald Trump: Robert. L’uomo, nato nel 1948, aveva 72 anni. È deceduto in ospedale a New York dove era ricoverato in condizioni gravi. “Non era solo mio fratello, era il mio miglior amico”, ha scritto in una nota Donald Trump

È morto Robert Trump