Esplosione Beirut, ritrovati corpi di 171 vittime. Sono 40 i dispersi

Sono ancora una quarantina i dispersi tra le macerie del porto di Beirut e dei quartieri della città colpiti dalla devastante esplosione, lo scorso 4 agosto ( FOTO - VIDEO ). Lo ha detto il ministro della sanità dimissionario libanese Hamad Hassan, secondo cui finora sono stati ritrovati i corpi di 171 morti. "Mancano all'appello 40 persone", ha detto. Lunedì 10 agosto, giorno in cui il premier Hassan Diab ha annunciato le dimissioni del governo , le autorità avevano parlato di un bilancio complessivo di circa 220 uccisi e 7mila feriti.

Le due inchieste in corso in Libano



Secondo i documenti, che fanno parte dell'incartamento di una delle due inchieste in corso in Libano sul disastro del 4 agosto, il capo di Stato Aoun e il premier Diab erano stati informati con una lettera privata a loro indirizzata lo scorso 20 luglio. Secondo le fonti di sicurezza, citate dai media, la lettera illustrava i risultati di una indagine interna, aperta lo scorso gennaio, e che concludeva che i prodotti chimici stoccati al porto dovevano esser rimossi immediatamente. Finora il palazzo presidenziale libanese e l'ufficio del premier non hanno commentato le informazioni di stampa.