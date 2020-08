Beirut, il bilancio delle esplosioni è il più grave dal 1983

Il bilancio di 220 uccisi e circa 7mila feriti delle esplosioni del 4 agosto ( FOTO - VIDEO ) è finora il più grave che si è verificato a Beirut da quasi 40 anni. Il 23 ottobre del 1983 un duplice attentato suicida, rivendicato dall'organizzazione Jihad islamico (da più parti identificato con l'allora nascente Hezbollah), uccise 346 persone: erano in larga parte soldati statunitensi (241) e militari francesi (58) presenti nel Paese nel quadro della missione internazionale nel contesto della guerra civile libanese (1975-90).

Intanto si è dimesso il ministro libanese della giustizia Marie-Claude Najem, secondo quanto riferiscono i media di Beirut citando lo stesso ministro. Dopo il ministro dell'informazione e dell'ambiente , è il terzo ministro che si dimette nel giro di 24 ore dopo le polemiche seguite alle esplosioni. Si attende nel pomeriggio, alle 15 locali (le 14 in Italia), la riunione del consiglio dei ministri presieduta dal premier Hassan Diab. Prima dell'esplosione si era dimesso il ministro degli esteri Nassif Hitti. Proseguono gli scontri nella capitale tra manifestanti e polizia, con migliaia di persone che hanno assaltato nei giorni scorsi diversi ministeri.

Trump annuncia aiuti

Il presidente statunitense Donald Trump ha invece annunciato che gli Stati Uniti forniranno un aiuto sostanziale al Libano, ma non ha specificato la cifra. Trump ha reso noto inoltre che gli Usa manderanno altri aerei con aiuti. Per aiutare il Libano a rialzarsi dalla crisi in cui è piombato, inoltre, saranno stanziati 250 milioni di euro il prima possibile: lo hanno deciso i 30 leader internazionali riuniti ieri nella conferenza dei donatori.