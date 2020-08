Beirut, si dimette il ministro dell'Informazione del Libano

Prevista per oggi la videconferenza per prestare aiuto al Libano

Alle 14.00 del 9 agosto è prevista una videoconferenza dei donatori organizzata da Onu e Francia per prestare aiuto al Libano. Non e' ancora definitiva la lista dei partecipanti. È confermata la partecipazione alla conference call dei rappresentanti di Unione Europea, Stati Uniti (parlerà il presidente Donald Trump), Regno Unito, Cina Russia, Giordania ed Egitto, che parleranno coi vertici libanesi. Israele non partecipera' alla videoconferenza, ma è stato contattato tramite l'Onu, fa sapere una fonte dell'Eliseo, laddove l'Iran "non ha mostrato la sua disponibilità a partecipare". Invitati anche i Paesi del Golfo (Kuwait, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita), sulla cui presenza Parigi "non ha dubbi". L'entourage del presidente francese non ha fornito cifre sugli aiuti che potrebbero essere stanziati domenica, ma l'Onu ha stimato in 85 milioni di dollari le sole risorse necessarie al sistema sanitario.