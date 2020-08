Esplosioni Beirut, arrestato il direttore del porto

Hassan Koraytem figura tra le 16 persone arrestate nell'inchiesta sugli scoppi che hanno devastato la capitale libanese. La scorsa notte, intanto, scontri vicino al Parlamento tra manifestanti scesi in piazza per protestare contro il governo e la polizia, che ha usato lacrimogeni

L'inchiesta



vedi anche

Beirut, i danni delle esplosioni fotografati dallo spazio. FOTO

Le autorità hanno interrogato più di 18 funzionari portuali e doganali e altri coinvolti nei lavori di manutenzione del magazzino esploso e 16 sono state messe in custodia. Il direttore generale del porto e il capo delle dogane, anch'essi agli arresti, mercoledì avevano detto alle emittenti libanesi che diverse lettere erano state inviate nel corso degli anni alla magistratura del paese chiedendo la rimozione di materiale altamente esplosivo immagazzinato nel porto. Secondo le autorità, quasi 3.000 tonnellate di nitrato di ammonio, utilizzato per i fertilizzanti, ma anche per costruire bombe, erano state tenute per sei anni senza misure di sicurezza nel magazzino esploso.

Proteste contro il governo nella notte

La scorsa notte decine di dimostranti sono scesi nelle strade protestando contro il governo per denunciare le negligenze in merito alle tremende esplosioni nel porto, giudicate dalla popolazione un simbolo dell’inefficienza della classe dirigente locale. La polizia ha usato i gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti e ne sono nati scontri vicino al Parlamento libanese.

Il malcontento in Libano

Il Libano è agitato dall'esasperazione della popolazione verso un sistema politico che si rivelatosi incapace di affrontare la crisi economica e sociale e garantire la sicurezza della stessa capitale. Prima delle proteste di questa notte, altre grida si sono levate dai cittadini: "Il popolo vuole la caduta del regime" e "rivoluzione", hanno scandito coloro che hanno seguito nella giornata di ieri la visita di Macron. Dopo il disastro due funzionari si sono dimessi. Il deputato Marwan Hamadeh ha lasciato il proprio incarico mercoledì, mentre l'ambasciatore libanese in Giordania, Tracy Chamoun, ha fatto lo stesso ieri, affermando che la catastrofe ha messo in evidenza la necessità di un cambio di leadership.