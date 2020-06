Hong Kong, la Cina approva la legge sulla sicurezza nazionale

Il Comitato permanente del Congresso nazionale del popolo, ramo legislativo del parlamento di Pechino, ha dato il via libera all’unanimità alla norma, spiegando che serve a colpire separatismo, sovversione, terrorismo e interferenze straniere. La governatrice dell’ec colonia britannica: “Le sanzioni non ci spaventano”. L’attivista pro-democrazia Joshua Wong si dimette da Demosisto

La Cina approva la legge sulla sicurezza nazionale su misura per Hong Kong con un voto all’unanimità del Comitato permanente del Congresso nazionale del popolo, ramo legislativo del parlamento di Pechino. Una mossa che a livello internazionale ha causato la dura opposizione di Stati Uniti, Ue e Gran Bretagna ed è vista come una stretta all'ampia autonomia dell’ex colonia britannica. La governatrice Carrie Lam si è limitata a commentare di ritenere "non appropriato in questo momento commentare qualsiasi tema legato alla legge sulla sicurezza nazionale", mentre diverse figure di primo piano del partito Demosisto, tra cui l’attivista Joshua Wong, si sono dimessi. Nel pomeriggio l'agenzia ufficiale Xinhua dovrebbe fornire il testo della legge.

Lam: “Le sanzioni non ci spaventano” leggi anche Trump attacca: "Hong Kong non è più autonoma, sanzioni contro la Cina" Pechino ha spiegato che la legge colpirà solo un piccolo gruppo di persone, con lo scopo di colpire separatismo, sovversione, terrorismo e interferenze straniere e puntando a riportare l'ordine a Hong Kong dopo un anno di violenti scontri. Per i critici invece la mossa della Cina, decisa scavalcando in pieno il parlamentino locale, darà un forte colpo alla città sia per lo status di hub finanziario sia sul fronte delle libertà politiche e di espressione. Tuttavia, le ipotesi di sanzioni, soprattutto Usa, "non ci spaventano", ha detto Lam, aggiungendo che Hong Kong prenderà le "necessarie contromisure nell'ipotesi di sanzioni da parte degli Stati Uniti". Il Dipartimento del Commercio Usa ha iniziato ieri il processo di congelamento dello speciale status vantato dall'ex colonia britannica nei rapporti bilaterali con gli Stati Uniti.