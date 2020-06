Anche Ford, Adidas e Reebok boicottano Facebook contro l’odio in rete

Si allunga la lista delle aziende e multinazionali che sospendono per protesta la pubblicità sui social network aderendo alla campagna "Stop hate for profit". La casa automobilistica: "L'esistenza di contenuti che comprendono l'odio, la violenza o l'ingiustizia razziale devono essere sradicati". Secondo Fox, anche PepsiCo prenderà la stessa decisione

“Contenuti d’odio devono essere sradicati”

"Interrompiamo le nostre pubblicità su tutte le reti sociali per 30 giorni per rivalutare la nostra presenza su queste piattaforme", ha spiegato la casa automobilistica. "L'esistenza di contenuti che comprendono l'odio, la violenza o l'ingiustizia razziale devono essere sradicati", ha aggiunto. Secondo la Fox, anche PepsiCo boicotterà Facebook in luglio e in agosto.