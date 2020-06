Facebook, ecco le aziende che si sono unite al boicottaggio del social

Oltre 150 aziende si sono unite alla campagna Stop Hate For Profits, nata per contrastare l’odio in rete, e hanno rimosso le proprie inserzioni pubblicitarie dal social. Tra le più famose Starbucks, Honda e Coca-Cola

Continua a crescere il numero delle aziende che hanno scelto di aderire alla campagna Stop Hate For Profits, nata per contrastare l’odio in rete, e di rimuovere le proprie inserzioni pubblicitarie da Facebook. L’iniziativa, promossa anche dalla Lega anti diffamazione, ha attirato negli ultimi giorni l’attenzione di colossi come Starbucks, North Face, Patagonia, Mozilla e Upwork. Per difendersi dalle accuse, Mark Zuckerberg ha pubblicato un post sul suo profilo ufficiale, nel quale ha precisato che il gruppo investe “miliardi di dollari ogni anno per mantenere la comunità sicura ed è costantemente al lavoro con esperti esterni per rivedere e aggiornare le nostre policy. Ci siamo sottoposti a una audit sui diritti civili e abbiamo bandito 250 organizzazioni della supremazia bianca da Facebook e Instagram”. In totale, oltre 150 aziende si sono unite al boicottaggio (FOTO), ognuna con modalità leggermente diverse.