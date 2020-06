Lotta contro l'odio in rete, anche Starbucks boicotta Facebook

Sono oltre 150 le aziende che hanno già aderito a "Stop hate for profit", la campagna che chiede di essere solidali con "i valori americani più profondi di libertà, uguaglianza e giustizia". Nei giorni scorsi si erano unite all'appello Coca Cola, North Face e Patagonia. Zuckerberg ha precisato che il gruppo investe “miliardi di dollari ogni anno per mantenere la comunità sicura" e "abbiamo bandito 250 organizzazioni della supremazia bianca"

Anche Starbucks ha deciso di boicottare Facebook e altri social media, aderendo alla campagna "Stop hate for profit" contro l'odio in rete e sospendendo dunque le inserzioni pubblicitarie sulle piattaforme. "Noi siamo contro i contenuti d'odio e crediamo che il mondo delle imprese e quello della politica debbano unirsi per realizzare un vero cambiamento", spiega in una nota la multinazionale delle caffetterie.