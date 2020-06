1/15 ©Ansa

Le palestre riaprono anche in California dopo il lockdown per l’emergenza coronavirus. Le nuove regole, per cercare di contenere la diffusione della pandemia, prevedono il distanziamento sociale: ecco perché alcune strutture si sono riorganizzate con dei box in plastica in cui ogni persona può allenarsi senza avere contatti con le altre

