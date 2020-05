George Floyd, coprifuoco in 25 città Usa: un altro manifestante morto

Ennesima giornata di tensione negli Usa dopo la morte dell’uomo afroamericano durante un fermo da parte di un poliziotto. Tafferugli davanti alla Casa Bianca. Cariche e lacrimogeni a Minneapolis, dove in tanti hanno sfidato il coprifuoco imposto in diverse metropoli. Già almeno 1.400 arresti da inizio proteste. In vari Stati mobilitata la Guardia nazionale

Negli Usa proseguono le violente proteste per la morte di George Floyd, il 46enne afroamericano cha ha perso la vita per soffocamento mentre veniva fermato da un agente di polizia che lo ha immobilizzato a terra. Da Minneapolis a New York, le manifestazioni si sono diffuse a macchia d’olio in tutti gli Stati Uniti, nonostante il coprifuoco imposto in molte città. Almeno tre persone sono state ferite da colpi d'arma da fuoco e una è morta nelle proteste nel centro di Indianapolis sabato sera. La polizia sta ancora indagando e ha consigliato ai cittadini di evitare la zona. Anche un agente di polizia ha anche riportato lievi ferite.

Tafferugli davanti alla Casa Bianca approfondimento Da Detroit alla Casa Bianca: gli Usa protestano per George Floyd. FOTO La Guardia nazionale americana è intervenuta anche nella capitale Washington DC per proteggere la Casa Bianca circondata da centinaia di manifestanti violenti che hanno ingaggianti pesanti scontri con le forze delle polizia. I rivoltosi hanno dato alle fiamme alcuni bidoni dell'immondizia e hanno distrutto diverse vetrine dei negozi della capitale, riportano i media Usa. Gli agenti hanno usato lo spray urticante per disperdere la folla, ma i dimostranti hanno resistito e alcuni di loro hanno rimosso le barricate e lanciato frammenti di asfalto. Una troupe di Fox News è stata presa di mira da un gruppo di manifestanti. I dimostranti hanno circondato un reporter mentre era in diretta e lo hanno inseguito ostilmente mentre si allontanava con i suoi collaboratori, usando pugni e lanciando oggetti.

Circa 1.400 arresti da inizio proteste approfondimento Usa, chi era George Floyd e cosa è successo a Minneapolis Alcuni media americani, citando un calcolo fatto dall’Ap, hanno detto che la polizia ha arrestato quasi 1.400 persone in 17 città Usa da quando sono iniziate le proteste per la morte di George Floyd. Nelle ultime ore le manifestazioni più accese si sono svolte a Minneapolis, dove l’uomo è morto, a New York, a Washington Dc, a Los Angeles e Atlanta, a Boston e Chicago, fino a Seattle e Columbus. Quasi ovunque sono stati segnalati momenti di tensione, tafferugli con la polizia, incendi di auto e cassonetti delle immondizie, vetri di negozi infranti. Il coprifuoco è in vigore in molte città, tra cui Los Angeles, Atlanta e Philadelphia. Vari Stati hanno mobilitato la Guardia nazionale: Georgia, Kentucky, Wisconsin, Colorado e Ohio hanno seguito l'esempio del Minnesota. Tensione a Minneapolis e New York

La polizia in tenuta antisommossa ha caricato i manifestanti che hanno violato il coprifuoco a Minneapolis. Gli agenti hanno sparato gas lacrimogeni e granate stordenti per tenerli lontani da un commissariato. Fino ad ora la polizia, assistita dai soldati della Guardia nazionale, si era trattenuta dal confrontarsi con i manifestanti per paura di aggravare la crisi. Migliaia di persone sono scese in piazza anche in vari quartieri di New York. I dimostranti hanno occupato strade, bloccato il traffico, preso di mira le auto della polizia con graffiti e marciato da Harlem a Brooklyn, dal Queens alla Trump Tower a Manhattan. A Brooklyn ci sono stati anche alcuni tafferugli con la polizia.