Coronavirus, la Spagna proroga di un mese lo stato di emergenza

La misura ora in vigore scade il 25 maggio. Il premier Sanchez chiederà al Parlamento il via libera per una nuova proroga di un mese”. Nelle intenzioni del governo, dovrebbe "essere l’ultima”. Previste quattro fasi (da 0 a 3) per la ripartenza, i cui tempi variano tra le regioni a seconda dell'andamento dei contagi. Madrid e Barcellona, le due città più colpite, sono ancora nella fase 0

I numeri del virus in Spagna approfondimento Coronavirus, dal primo caso ai contagi: le tappe. FOTO La Spagna ha registrato altri 102 decessi di persone contagiate dal coronavirus nelle ultime 24 ore: si tratta dell’incremento giornaliero più basso da metà marzo. Il numero totale delle vittime è 27.563, mentre i nuovi casi sono aumentati di 539, sostanzialmente come il giorno precedente, arrivando a un totale di 230.698 (LE INDICAZIONI DELLA FARNESINA SULLA SPAGNA). Previste 4 fasi Il governo ha previsto quattro fasi (da 0 a 3) per la ripartenza, i cui tempi variano tra le regioni a seconda dell'andamento dell'epidemia. Madrid e Barcellona, le due città più colpite, sono ancora nella fase 0 mentre altre regioni dall'11 maggio sono nella fase 1 e a loro, da lunedì prossimo, si aggiungeranno la Comunità Valenciana, Castilla-La Mancha e l'Andalusia: un nuovo allentamento delle restrizioni che interesserà circa 32 milioni di persone. Il sistema delle cure primarie di Madrid, secondo il governo, non è ancora in grado di fornire risposte rapide ad eventuali nuovo focolai. Per questo l'area della capitale e quella di Barcellona come la provincia di Barcellona resteranno nella fase 0 ancora una settimana.