Coronavirus: nel mondo 4,4 milioni di contagi e 300mila morti. FOTO

La pandemia di SARS-CoV-2, il coronavirus comparso per la prima volta a Wuhan, in Cina, continua a diffondersi, interessando più o meno gravemente la maggior parte dei Paesi. Secondo i dati raccolti dalla Johns Hopkins University, a livello globale gli Stati Uniti sono il primo Paese sia per numero di positivi sia per vittime. Come totale degli infetti seguono Regno Unito e Russia. L’Italia resta quinta per contagiati e terza per decessi accertati