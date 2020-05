1/15 ©Getty

Il 13 maggio la Gran Bretagna ha aperto diversi settori della sua economia. Con il via libera i mezzi pubblici, e in particolare la metro di Londra, sono tornati ad essere troppo affollati. Ragione per la quale il primo ministro Boris Johnson ha annunciato maggiori controlli per evitare una nuova diffusione del coronavirus

Coronavirus Uk, a Londra muore bigliettaia aggredita a sputi da un positivo al Covid-19