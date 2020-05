Coronavirus Uk, caso Ferguson scuote governo. Ministro: "Senza parole"

Nel Regno Unito non si placano le polemiche per il caso del professor Neil Ferguson, l’epidemiologo costretto a dimettersi dalla squadra dei consiglieri di Downing Street per l’emergenza Covid-19 (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - GRAFICHE), per non aver rispettato le regole imposte dal lockdown. Il ministro della Sanità britannico Matt Hancock si è dichiarato "senza parole" per il comportamento del professor Ferguson, teorico del lockdown, costretto al passo indietro dopo essere stato sorpreso a incontrare l'amante in violazione delle restrizioni da lui stesso raccomandate.