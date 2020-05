Coronavirus Uk, report: “Oltre 100mila morti se Fase 2 troppo rapida”

Lo studio congiunto di diversi istituti inviato ai consulenti scientifici del governo mette in guardia da una riapertura eccessiva e troppo veloce: "C'è uno spazio di manovra molto limitato". Il premier Johnson parla stasera alla nazione: tra le novità anche un sistema di allerta e tracciamento per il Covid-19

Oltre 100.000 persone potrebbero morire nel Regno Unito a causa del coronavirus entro la fine di quest'anno se il governo allenterà troppo e troppo in fretta il lockdown (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - LE GRAFICHE SULLA SITUAZIONE IN ITALIA). È quanto emerge da uno studio congiunto della London School of Tropical Hygiene, dell'Imperial College London e di altri istituti inviato ai consulenti scientifici del gruppo consultivo del governo Sage (Scientific Advisory Group for Emergencies). Secondo il Sunday Times, il rapporto è stato consegnato anche al premier Boris Johnson, il quale stasera alle 19 (le 20 ora italiana) parlerà alla nazione del piano per l'uscita dal lockdown che, stando alle anticipazioni, sarà estremamente cauto. Al momento, secondo i dati della Johns Hopkins University, nel Paese si contano oltre 216mila casi e più di 31.600 vittime (IL RACCONTO DI BORIS JOHNSON: RICEVEVO LITRI E LITRI DI OSSIGENO)