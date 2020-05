Coronavirus, a Londra muore bigliettaia aggredita a sputi da positivo

Aggredita a sputi e colpi di tosse da un uomo positivo al Covid-19 e infine morta per le conseguenze del contagio. In un Regno Unito diventato il primo Paese europeo per numero di vittime di coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - GRAFICHE), da Londra arriva la storia di Belly Mujinga, 47 anni, addetta alla vendita dei biglietti a Victoria Station, grande stazione ferroviaria della City. Lo scorso 22 marzo la donna era stata vittima dell’aggressione insieme a una collega: entrambe si erano ammalate e Mujinga, che già soffriva di patologie respiratorie pregresse, dopo il ricovero al Barnet Hospital in terapia intensiva e l’intubazione, è morta il 5 aprile (LE TAPPE DELL'EPIDEMIA - LE FOTO SIMBOLO).