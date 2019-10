Anche la Cina, e non solo l’Ucraina, dovrebbe indagare sul candidato democratico Joe Biden e su suo figlio Hunter. A dirlo è Donald Trump, che da Twitter rilancia: "Come presidente degli Stati Uniti d'America, ho l'assoluto diritto, e forse il dovere, di indagare o far indagare la corruzione e questo include il chiedere o il suggerire ad altri Paesi di aiutarci". "Questo non ha a che vedere con la campagna (presidenziale) ma con la corruzione su larga scala", si è difeso Trump che è oggetto di un'inchiesta alla Camera dei Rappresentanti sul suo possibile impeachement per le pressioni fatte su Kiev e denunciate da un informatore dell'intelligence Usa.

La telefonata tra Trump e Xi Jinping

Intanto, come riportano diversi media americani, emerge anche che Trump avrebbe parlato delle prospettive politiche dei suoi avversari democratici nella corsa alla Casa Bianca, cioè dello stesso Biden e di Elizabeth Warren, in una telefonata di giugno con il presidente cinese Xi Jinping. Il presidente americano, in quell’occasione, avrebbe anche promesso di tacere sulle proteste di Hong Kong durante i negoziati sui dazi (COSA SONO).

Ucraina, diplomatici Usa scrissero dichiarazione per Zelensky

Secondo fonti della Casa Bianca, i dati della telefonata tra Trump e il leader cinese sarebbero stati custoditi nel sistema elettronico utilizzato per le informazioni top secret, cioè lo stesso in cui sono stati messi i dati della chiamata con il presidente ucraino Voldymyr Zelensky da cui è partito l’Ucrainagate. Proprio sullo scandalo legato all’Ucraina, intanto, emergono nuovi dettagli (TUTTE LE TAPPE). Secondo il New York Times, due diplomatici statunitensi scrissero una dichiarazione per il presidente ucraino in cui Zelensky si impegnava a indagare su Joe Biden e il figlio Hunter e sulle presunte interferenze dell'Ucraina sul voto del 2016 per favorire Hillary Clinton. Il giornale americano spiega anche che l'episodio risale ad agosto, dopo la telefonata tra Trump e Zelensky. La dichiarazione fu preparata dall'ambasciatore Usa presso l'Ue, Gordon Sonland, e dall'ex inviato speciale a Kiev Kut Volker. Ne erano a conoscenza Rudy Giuliani e un consigliere di Zelensky, che però non la rilasciò mai.