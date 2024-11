Papa Francesco: “In Ucraina e Palestina invasori prepotenti”

"Imparare dalla storia"

Ricevendo in udienza una delegazione dell’Universal Peace Council, Bergoglio ha ammonito: “Mentre dobbiamo sempre ricordare e imparare dalla storia, un attaccamento malsano alle ferite e ai pregiudizi del passato non può mai portare a una pace vera e duratura. Di fatto, perpetua soltanto la spirale del conflitto e della divisione”. E ancora: “Impegnarsi sempre nel dialogo, poiché esso è lo strumento principale a nostra disposizione; i giovani possono essere grandi artigiani di pace attraverso il dialogo. La speranza non delude, non perdere mai la speranza”. “È così facile scoraggiarsi, quando vediamo gli effetti devastanti della guerra e dell’odio, per non parlare della povertà, della fame, della discriminazione e di varie altre realtà che minacciano la prospettiva della pace - ha osservato Francesco - Queste realtà sono frutto delle guerre. Forse sarete anche stati criticati perché vi concentrate sul bisogno del dialogo, allo scopo di portare avanti la causa della pace. In quei momenti, ricordate che qualsiasi cosa che valga la pena di fare, non è mai facile. Richiede sacrificio e la volontà di tornare a impegnarsi ogni giorno, soprattutto quando le cose sembrano non andare come vorremmo”.