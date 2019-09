Campanello d'allarme per Joe Biden che, fino ad oggi, è stato il front runner dei candidati democratici alla Casa Bianca, per le elezioni del 2020. A mettere in allerta l’ex vicepresidente americano è l’ultimo sondaggio in Iowa, lo Stato da dove partiranno le primarie dem: qui la senatrice Elizabeth Warren lo ha superato.

Warren al 22%, Biden al 20%

Secondo la rilevazione della Cnn e Des Moines Register, Warren ha il consenso del 22% degli elettori dem, contro il 20% di Biden. Nettamente staccato, invece, Bernie Sanders all'11%. Pete Buttigieg con il 9% fa meglio di Kamaka Harris e tutti gli altri. L’Iowa è uno stato chiave: di solito chi vince qui, guadagna la nomination. Si è ritirato dalla corsa alle primarie, invece, il sindaco di New York, Bill de Blasio, che il 20 settembre ha annunciato la sua decisione. L’esponente dem aveva lanciato la sua campagna lo scorso maggio attaccando il presidente Trump: "È un bullo e so come trattarlo".