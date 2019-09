È di 5 morti il bilancio delle vittime dell’uragano Dorian, che da quasi 48 ore sta devastando le Bahamas e non accenna a spostarsi rapidamente. (COME SI FORMANO GLI URAGANI - COME VENGONO SCELTI I NOMI - FOTO) Al momento si trova ancora sull'isola di Grand Bahama da cui non si è mosso nelle ultime 10 ore. Il servizio meteorologico Usa ha rilevato, però, un indebolimento della sua intensità, declassandolo da categoria 4 a 3. Ad attendere l’arrivo di Dorian è ora la Florida, dove il National Weather Center ha registrato venti sostenuti di 80 chilometri all'ora a Jupiter e Palm Beach, anche se la sua traiettoria è ancora incerta. (LA FOTO DI PARMITANO DALLO SPAZIO - CENTRALI NUCLEARI A RISCHIO CHIUSURA)

Bahamas al buio e sommerse

I danni che Dorian ha provocato con venti fino a 350 km/h e piogge sono catastrofici. Le Bahamas sono al buio e sommerse d’acqua e il numero dei morti sembra destinato a salire: secondo informazioni non confermate, centinaia di persone sarebbero intrappolate e ci sono cadaveri per le strade. Gli Stati Uniti hanno inviato la guardia costiera e alcuni elicotteri, ma i soccorsi operano a rilento a causa del maltempo e di alcune zone che non sono raggiungibili.

In Florida evacuazioni e aeroporti chiusi

E mentre alle Bahamas la vera conta dei danni non è nemmeno iniziata, la Florida attende Dorian con il fiato sospeso. L’uragano non dovrebbe arrivare con la stessa potenza delle Bahamas, ma secondo il National Hurricane Center rimane "estremamente pericoloso" con venti di 225 chilometri all'ora. Alcune cittadine sulla costa sono state evacuate e diversi aeroporti, tra cui quello di Orlando, hanno chiuso: al momento sono 2.700 i voli cancellati. Sospese anche le lezioni in scuole e università. Chiuso il parco di Legoland, mentre i parchi Walt Disney accorciano l'orario di apertura. Intanto è allarme anche in Georgia e North e South Carolina - dove è stata ordinata l'evacuazione di un milione di persone - e in Virginia, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza: la costa subirà l'impatto di Dorian e non sono esclusi inondazioni e blackout.

Le polemiche su Trump

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump segue gli sviluppi dalla Casa Bianca, ma è polemica tra chi lo accusa di aver trascorso gli ultimi giorni sui campi da golf, e soprattutto di aver creato confusione. Il tycoon ha infatti incluso l'Alabama fra gli Stati a rischio, costringendo il National Weather Service a correggerlo. Trump allora ha tuonato contro le fake news e si è difeso su Twitter: "In un certo scenario (l’Alabama ndr) sarebbe stato colpito. È sempre bene essere preparati. Ma le fake news sono interessate solo a umiliare e sminuire". Ma non è bastato. Il presidente è poi finito di nuovo nel mirino delle critiche per aver detto di non aver mai visto un uragano categoria 5, come era Dorian inizialmente: "Non sapevo neanche esistesse". Tuttavia, da quando è stato eletto diversi uragani di categoria 5 hanno interessato gli Stati Uniti: Irma nel 2017 ha colpito nove Stati americani, Maria ha devastato Puerto Rico e Michael si è abbattuto sulle Panhandle della Florida.