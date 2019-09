L’uragano Dorian imperversa sulle Bahamas causando vittime e distruzione (FOTO). Le autorità dell’arcipleago parlano di "catastrofe" e il ministro degli esteri dell’arcipelago Darren Henfield ha fatto sapere: "Abbiamo indicazioni di diversi morti, di corpi visti" per le strade delle isole di Abaco, ma "non siamo ancora in grado di confermare queste indicazioni fino a quando non vedremo con i nostri occhi”. In precedenza, si era diffusa la notizia della prima vittima dell'uragano: un bambino di 7 anni morto travolto dalle acque nelle isole Abaco mentre la sua famiglia cercava di abbandonare l'abitazione in cui si trovava. Il bimbo aveva una sorellina e la piccola risulta dispersa. Dopo aver raggiunto la categoria 5, Dorian ha perso forza, è sceso a categoria 4 e si muove lentamente verso la costa della Florida. Nello Stato americano sono già partite le evacuazioni, sono stati chiusi aeroporti, porti e scuole. Cancellati inoltre quasi 1.000 voli.

L’uragano sulle Bahamas, distrutte 13mila case

L’uragano, secondo un primo bilancio, ha provocato la distruzione di almeno 13mila case nelle isole che si trovano tra la Florida e Cuba. Un black out totale si è verificato a New Providence, l'isola più popolosa delle Bahamas. "La devastazione nelle isole di Abaco è senza precedenti. La nostra attenzione è ora per le operazioni di salvataggio", ha scritto su Twitter il primo ministro delle Bahamas, Hubert Minnis. "Siamo in guerra, ma senza armi", ha anche detto Minnis al Washington Post.

Dorian verso la Florida a categoria 4

I venti di Dorian sono a 155 miglia all'ora, circa 249,4 chilometri all'ora. Un uragano è considerato di categoria 5 quando i venti sono di 157 miglia all'ora in modo consistente. Dorian si muove lentamente a circa 1,6 chilometri all'ora. L'uragano dovrebbe arrivare sulle coste della Florida, mantenendo la categoria 4.

Chiusi porti e aeroporti in Florida

Dopo le evacuazioni, gli aeroporti di Palm Beach e Fort Lauderdale e i quasi mille voli cancellati, la Florida chiude anche cinque dei suoi porti sulla costa atlantica in attesa di Dorian, l'uragano ora di categoria 4. Si tratta dei porti di Miami, Everglade, Fort Pierce, Palm Beach e Port Canaveral. L’emergenza riguarda anche gli Stati di Georgia, Carolina del Sud e Carolina del Nord.

La Nasa blinda il Kennedy Space Center di Cape Canaveral

Anche la Nasa si cautela e blinda il Kennedy Space Center di Cape Canaveral, che si trova nella traiettoria dell'uragano. Gli 8.000 dipendenti del centro lavorano da giorni per la messa in sicurezza delle apparecchiature, che vengono spostate all'interno in modo da preservarle dai venti di Dorian. La piattaforma di lancio mobile, la struttura da 650 milioni di dollari necessaria per i futuri lanci dei sistemi che la Nasa sta sviluppando, è stata spostata all'interno del Vehicle Assembly Building, edificio in grado tranquillamente di sopportare e resistere a venti superiori a 201,1 chilometri all'ora.