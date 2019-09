Luca Parmitano cattura l’occhio dell’uragano Dorian: le foto

Luca Parmitano, a bordo della Stazione spaziale internazionale, impegnato nella missione Beyond, continua a immortalare il nostro Pianeta a centinaia di chilometri di distanza.

Dal suo profilo Twitter, l’astronauta siciliano dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) ha condiviso diversi scatti che mostrano, dall’ISS, lo sviluppo dell’uragano Dorian.

Nell’arco di 24 ore AstroLuca ha scattato varie fotografie che inquadrano l’occhio della tempesta e mostrano la sua evoluzione nel tempo. Dagli ultimi si evince la forza distruttiva dell'urgano Dorian (LE FOTO).

Gli ultimi scatti dell’urgano Dorian

Dopo i primi scatti dell’uragano, postati il 31 agosto, l’astronauta il 1° settembre scorso ha pubblicato ulteriori quattro fotografie, che mostrano, come scrive lo stesso AstroLuca nella didascalia del post, uno "zoom dentro la tempesta".

A sole 24 ore di distanza, Parmitano ha pubblicato un altro gruppo di scatti nel quale ripropone un ulteriore suggestivo zoom, che immortala, con particolare nitidezza, l’occhio dell’uragano. "Dorian 24 ore dopo", scrive AstroLuca.

L'occhio dell'uragano Dorian (Twitter)

Il diario di bordo di Parmitano

L’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) è attualmente in orbita a bordo dell’ISS, insieme con lo statunitense Andrew Morgan, della Nasa, e il russo Alexander Skvortsov, dell'agenzia spaziale russa Roscosmos, impegnati nella missione Beyond, (Oltre), che lo terrà per 200 giorni lontano dalla superficie terrestre. Quotidianamente Parmitano pubblica scatti mozzafiato, che mostrano la Terra dall’orbita.

La prima immagine del Pianeta dall’inizio della missione è stata pubblicata il 26 luglio scorso, a pochi giorni dal suo ritorno in orbita.

"La mia prima foto dalla Cupola, da quando sono tornato. La realtà supera l’immaginazione, e ancora una volta le mie parole non possono contenere l’emozione di rivedere il mio pianeta dall’orbita… salutato dalla Tierra del Fuego", aveva scritto l’astronauta su Twitter, cercando di comunicare ai suoi follower la forte emozione provata al momento dello scatto.

