Giornata nazionale dello spazio 2024: gli eventi in Italia

Il 16 dicembre si celebra la Giornata nazionale dello Spazio, istituita dal Governo italiano per sensibilizzare i cittadini sull'importanza delle attività spaziali. In tutta Italia sono previsti numerosi eventi, tra cui la celebrazione del 60esimo anniversario del lancio del satellite San Marco a Roma, incentrati sull'importanza della ricerca spaziale e delle sue applicazioni quotidiane

Oggi, 16 dicembre, si celebra la Giornata nazionale dello spazio, istituita dal Governo italiano nel 2021 per sensibilizzare i cittadini sull'importanza delle attività spaziali. Sono numerosi gli eventi in programma in tutta Italia, tra cui la celebrazione del 60esimo anniversario del lancio del satellite San Marco, tutti focalizzati sull'importanza della ricerca spaziale e delle sue applicazioni quotidiane. Ecco alcuni dei principali eventi in programma.

60 anni dell’Italia nello Spazio: l’evento dell’Asi

Quest’anno ricorrono i 60 anni dal lancio di San Marco, il primo satellite italiano, che ha segnato l’ingresso dell’Italia tra i pionieri dell’esplorazione spaziale. Per celebrare questo importante anniversario, l’Agenzia spaziale italiana (Asi) invita le studentesse e gli studenti delle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado a partecipare a un evento speciale presso la sede di Roma Tor Vergata (Via del Politecnico snc). La giornata, che inizierà alle 9, mira a coinvolgere i giovani nel settore spaziale, stimolando il loro interesse per le materie Stem. Durante l’evento, saranno presenti divulgatori scientifici e influencer del settore, e i partecipanti avranno l’opportunità di visitare in anteprima una mostra fotografica dedicata al lancio di San Marco e al suo ideatore, Luigi Broglio. Inoltre, sarà proiettato un documentario che celebra il contributo di Broglio alla storia dell’aeronautica e astronautica italiana. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming.

A Roma la sesta edizione dell’Nse Expoforum

Sempre a Roma, da oggi fino al 18 dicembre, prenderà il via la sesta edizione dell’Nse Expoforum, organizzato da Fiera Roma in collaborazione con l’Asi. L’evento rappresenta un’importante occasione per scambiare progetti, sviluppare connessioni e esplorare tecnologie innovative nel campo della New Space Economy. La manifestazione, che sarà ad accesso gratuito per la prima volta, offrirà anche un percorso formativo rivolto agli studenti delle scuole superiori, con incontri diretti con i professionisti del settore.

A Napoli Spazio per tutti: tecnologie spaziali per la vita quotidiana

Il Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania, in collaborazione con l’Associazione Studentesca UniNa Rockets, organizza un evento interattivo aperto al pubblico presso la Città della Scienza di Napoli (Via Coroglio, 57). L’obiettivo è mostrare come la ricerca spaziale non solo conduca a scoperte scientifiche, ma abbia anche applicazioni pratiche nella vita quotidiana, dalla gestione delle emergenze climatiche alla qualità della vita attraverso tecnologie avanzate. Durante l'evento, saranno offerti laboratori pratici, esperienze dimostrative e uno spazio dedicato alle innovazioni tecnologiche sviluppate in Campania. Un focus particolare sarà dato al programma europeo Copernicus, che monitora la Terra e contribuisce alla sicurezza ambientale e alla pianificazione urbana. Leggi anche Sentinel-1C, il satellite italiano che sorveglierà la Terra

Taranto: Tecnologie e soluzioni aerospaziali per il One Health

Al Castello Aragonese di Taranto, si terrà una giornata di dimostrazione sui sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (Uas) e i satelliti, strumenti fondamentali per la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni ambientali. Grazie al progetto Calliope, il Distretto Tecnologico Aerospaziale ha sviluppato soluzioni tecnologiche per il monitoraggio del territorio e l’analisi dei dati ambientali, utilizzando droni e satelliti della costellazione Copernicus. L’evento evidenzierà come queste tecnologie possano contribuire alla protezione dell’ambiente e allo sviluppo industriale del settore aerospaziale.

Inaf: Lo Spazio a Monte Mario

In occasione della Giornata nazionale dello spazio, anche l’Istituto Nazionale di Astrofisica apre le porte della sua Sede Centrale di Monte Mario, a Roma, per offrire un’esperienza di esplorazione astronomica. I partecipanti potranno visitare il Museo Astronomico e Copernicano e salire sulla Torre Solare, simbolo dell’osservazione scientifica di Monte Mario. Inoltre, sarà possibile osservare stelle e pianeti attraverso i telescopi dell’Inaf e incontrare i ricercatori per scoprire le ultime scoperte dell’astrofisica.

Giochi di ruolo nello spazio a Trento

Al Museo delle Scienze di Trento, è in programma un’attività di gioco di ruolo spaziale per l’apprendimento delle materie Stem. Il game-based learning, che utilizza giochi da tavolo e giochi di ruolo, permette di trattare temi scientifici in modo immersivo e creativo, aiutando i partecipanti a riflettere in modo originale su problemi e argomenti legati allo spazio. Questo incontro fornirà agli insegnanti e agli studenti strumenti pratici per utilizzare il gioco di ruolo nell’insegnamento delle materie scientifiche.

Visita guidata “Galileo primo astronauta” a Firenze

Il Museo Galileo di Firenze propone, invece, una visita guidata incentrata sulle osservazioni astronomiche di Galileo Galilei. I visitatori potranno scoprire come Galileo, con il proprio cannocchiale, cambiò la nostra comprensione dello spazio e della Luna, rivelandone la superficie irregolare, lontana dall’immagine perfetta che si aveva fino a quel momento.



