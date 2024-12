I cani riconoscono gli esseri umani anche solo dalla voce. Lo studio

Una ricerca del Dipartimento di etologia dell’Elte in Ungheria ha dimostrato che i nostri amici a quattro zampe sono in grado di riconoscere gli esseri umani a livello individuale basandosi esclusivamente sulla voce, una capacità finora osservata solo in poche altre specie animali

I cani non si affidano solo all’olfatto, ma anche alla voce umana, per identificare le persone a loro familiari. Lo ha confermato un recente studio condotto dai ricercatori del Dipartimento di etologia dell'Elte in Ungheria. I risultati, pubblicati sulle pagine della rivista specializzata Animal Behaviour, hanno fornito la prima prova che i nostri amici a quattro zampe sono in grado di riconoscere gli esseri umani a livello individuale basandosi esclusivamente sulla voce, una capacità finora osservata solo in poche altre specie animali.

Per verificare questa abilità, i ricercatori hanno coinvolto 31 cani e le loro famiglie in un esperimento particolare. Ogni cane ha partecipato insieme a tre membri della propria famiglia. I proprietari sono stati fatti sedere uno accanto all’altro con degli altoparlanti posizionati dietro di loro. Durante il test, sono state riprodotte registrazioni delle loro voci, mentre i proprietari restavano in silenzio senza compiere alcun gesto. L'obiettivo? Verificare se il cane fosse in grado di riconoscere a chi appartenesse la voce riprodotta e di avvicinarsi alla persona corrispondente. Tutti i 31 cani partecipanti hanno ripetuto il test per 18 volte.

I risultati



I cani hanno dimostrato di essere in grado di riconoscere correttamente la voce del proprio proprietario nella maggior parte dei test. Non solo sceglievano la persona giusta, ma la fissavano più a lungo rispetto agli altri partecipanti. “La performance dei cani è stata superiore alla media per tutti i membri della famiglia, il che indica che sono riusciti a riconoscerli tutti in base alla voce”, ha spiegato Anna Gábor, ricercatrice post-dottorato presso il Neuroethology of Communication Lab. La risposta dai cani è stata particolarmente positiva quando veniva riprodotta la voce del loro proprietario “principale”, ovvero quello con cui hanno più interazioni quotidiane. “Siamo riusciti a dimostrare che i cani possono distinguere tra voci umane familiari e abbinare le voci alla persona corrispondente”, ha aggiunto Kinga Surányi, dottoranda presso il Dipartimento di etologia dell’Elte. "Lo studio dimostra che i cani sanno molto sulle voci umane: non solo se le hanno sentite prima o no, ma anche a chi appartiene quella voce. Le ricerche future dovranno chiarire se questa è una capacità generale tra i mammiferi o il risultato di specifici adattamenti evolutivi in determinate specie per le quali gli esseri umani sono particolarmente importanti", ha sottolineato Anna Gábor.



Una capacità utile anche per la comunicazione tra specie diverse



Sebbene fosse già noto che i cani riescono a riconoscere caratteristiche generali delle voci umane, come il sesso del parlante, e possono distinguere tra voci familiari e non familiari, questa ricerca rappresenta la prima prova concreta della loro capacità di identificare una persona specifica basandosi solo sulla voce. “Questa capacità sembra essere utile anche per la comunicazione tra specie diverse", ha spiegato Kinga Surányi. Finora il riconoscimento individuale delle voci umane era stato dimostrato solo nei macachi rhesus e nei cavalli.



