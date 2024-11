Cani, cosa fare in caso di puntura di insetto: i consigli

I cani , curiosi esploratori della natura, possono facilmente imbattersi in insetti come api, vespe e zanzare, e una puntura può provocare loro disagio, reazioni allergiche o, nei casi più gravi, uno shock anafilattico. I rischi variano dalla semplice irritazione locale a sintomi più seri come gonfiore, difficoltà respiratorie e, in alcuni casi, gravi complicazioni. Sapere come intervenire tempestivamente è essenziale per proteggere la loro salute e alleviare il dolore. Il medico veterinario Dario Buzzi, specializzato in Medicina comportamentale, Medicina interna e Medicina degli animali esotici presso il Centro veterinario San Fermo di Cesana Brianza (Lecco), ha risposto a tutti i dubbi ai microfoni di Sky TG24, spiegando come riconoscere i sintomi e agire tempestivamente per alleviare il disagio dei nostri amici a quattro zampe.

Quali sono i segni più comuni che indicano che un cane è stato punto da un insetto?



I segni più comuni di una puntura d’insetto nei cani includono irrequietezza, prurito e dolore nella zona colpita. È frequente anche osservare il cane mentre si lecca o mordicchia l’area interessata, cercando sollievo.



Come può un proprietario distinguere tra una reazione normale e una reazione allergica grave a una puntura di insetto?



La gravità della reazione dipende dai sintomi manifestati: si può passare da un semplice prurito a reazioni più serie, fino allo shock anafilattico, simile a quello che può verificarsi negli esseri umani. In una reazione normale, si osservano di solito prurito e gonfiore limitato alla zona colpita. Tuttavia, se il cane manifesta sintomi più gravi, come gonfiore diffuso, difficoltà respiratorie o debolezza, potrebbe trattarsi di una reazione allergica grave. In questi casi, è fondamentale intervenire tempestivamente. In linea generale, più intensi sono i sintomi, maggiore è il rischio che la reazione sia grave.



I sintomi variano in base all'insetto che ha punto il cane? Ci sono segni specifici a cui prestare attenzione a seconda che si tratti di un'ape, una vespa o una zanzara?



Sì, i sintomi possono variare in base all'insetto che ha causato la puntura e alla risposta individuale del cane. Le punture di api e vespe tendono a provocare gonfiore più evidente e dolore intenso nella zona colpita, mentre le punture di zanzare, generalmente meno gravi, possono causare anche solo prurito. Punture di insetti più pericolosi, come scorpioni o calabroni, generalmente si associano a reazioni più gravi.



Cosa consiglia di fare se il cane inizia a mostrare sintomi di una reazione allergica, come gonfiore o difficoltà respiratorie?



Se si notano sintomi di una reazione allergica, come gonfiore diffuso, problemi respiratori, o letargia, è importante contattare immediatamente il proprio veterinario di fiducia. Una visita tempestiva può fare la differenza per intervenire in modo adeguato e scongiurare complicazioni più gravi.



Quanto è importante la rapidità di intervento in caso di puntura?



La rapidità di intervento è fondamentale, soprattutto in caso di sintomi gravi. Prima si interviene, più è probabile evitare complicazioni. Idealmente, appena il cane mostra sintomi anomali, è opportuno farlo visitare dal veterinario per una valutazione accurata e per ricevere eventuali trattamenti necessari.



Esistono rimedi casalinghi sicuri per alleviare il dolore o il prurito causato da una puntura?



Sì, esistono alcuni rimedi casalinghi che possono fornire un sollievo temporaneo, come applicare del ghiaccio sulla zona colpita o risciacquare con acqua fredda. In alcuni casi, può essere utile somministrare un antistaminico, ma solo dopo aver consultato il veterinario. È comunque importante portare il cane dal veterinario se la reazione sembra più intensa del normale.



Quali farmaci o trattamenti possono essere prescritti per gestire una reazione allergica grave?



Per le reazioni allergiche gravi, il veterinario può somministrare antistaminici, corticosteroidi o, in casi estremi, epinefrina per controllare lo shock anafilattico. A seconda della situazione, potrebbe essere necessario un trattamento di supporto, come la somministrazione di ossigeno o fluidi per stabilizzare il cane.



È possibile prevenire le punture di insetto? Esistono prodotti che consiglia?



La prevenzione totale è difficile, soprattutto nei mesi estivi quando gli insetti sono più attivi. Tuttavia, esistono prodotti spot-on con effetto repellente che possono aiutare a ridurre il rischio di punture. Anche se non esiste un prodotto completamente preventivo, questi repellenti possono offrire una certa protezione contro gli insetti più comuni.



