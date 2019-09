Le Bahamas attendono in queste ore l’uragano Dorian, che ormai si è rafforzato, raggiungendo la categoria 5: per il presidente statunitense Donald Trump è uno degli “uragani maggiori di sempre” (FOTO). “L'occhio dell’ora catastrofico uragano si abbatterà sulle Bahamas con venti devastanti”, a 281 chilometri l'ora, afferma il National Hurricane Center. Resta alta la paura in Florida: "I residenti della Florida e le loro famiglie che vivono sulla costa devono stare in allerta, pronti a evacuare nel caso fosse necessario", dice il governatore Ron DeSantis, anche se Dorian ha cambiato rotta e sembra non destinato ad abbattersi direttamente contro la penisola.

Trump: "Fate attenzione"

Dorian sembra essere uno degli "uragani maggiori si sempre. È già categoria 5. Fate attenzione". Lo twitta Donald Trump, sottolineando che oltre alla Florida, anche il South e North Carolina, la Georgia e l'Alabama saranno probabilmente colpite più fortemente delle attese.

Paura alle isole Abaco

Il primo ministro delle Bahamas, Hubert Minnis, ha scritto su Twitter che sta "pregando per la sicurezza di tutti”. Tra le isole che verranno maggiormente colpite dall’uragano ci sono le isole Abaco. In alcuni video diffusi su Storyful, si vedono i primi effetti di Dorian: vento molto forte e mare in tempesta, con le onde che stanno via via crescendo. Il servizio meteorologico delle Bahamas ha pubblicato un ampio avvertimento sulla sua pagina Facebook, affermando che "ci si aspetta un periodo prolungato di tempeste potenzialmente letali accompagnate da onde grandi e distruttive alte fino a 4 metri e mezzo più della marea normale".