Macron: "Con Notre-Dame brucia una parte di noi"

"Notre-Dame di Parigi in preda alle fiamme. Emozione di tutta una nazione. Pensiero per tutti i cattolici e per tutti i francesi. Come tutti i nostri compatrioti, stasera sono triste di veder bruciare questa parte di noi": questo il tweet di Emmanuel Macron, che sta arrivando alla cattedrale di Notre-Dame in fiamme.