Accordo su Sea Watch e Sea Eye, migranti in 8 Paesi tra cui l’Italia

C’è il via libera all'accordo europeo sui migranti delle navi delle Ong Sea Watch e Sea Eye, da settimane in mare con 49 migranti. L'intesa prevede lo sbarco a Malta con una nave militare e poi la redistribuzione in otto Paesi Ue, Italia compresa. Lo annuncia il premier maltese Joseph Muscat. "Alle barche delle ong Sea Watch 3 e Albrecht Penck - ha detto Muscat - sarà chiesto di lasciare le nostre acque territoriali immediatamente dopo il trasferimento dei migranti". Intorno alle ore 13, arriva l'annuncio del commissario europeo alla Migrazione Dimitris Avramopoulos sullo sbarco in corso: "Tutti i migranti vengono sbarcati in questo momento". Avramopoulos ha poi lodato gli otto Paesi che partecipano all'accordo per la ridistribuzione, tra cui l'Italia, per "aver dimostrato reale solidarietà". Di tutt'altro avviso Matteo Salvini:"L'Europa si propone di accogliere altri immigrati cedendo ai ricatti di scafisti e Ong e questo rischia di diventare un enorme problema". Queste le parole del ministro dell'Interno italiano a Varsavia, in conferenza stampa con il collega Joachim Brudzinski. (LO SPECIALE MIGRANTI)

Gli otto Paesi dove andranno i migranti

In base a quanto riferisce Muscat gli otto Paesi che contribuiranno al ricollocamento dei migranti a bordo della Sea Watch sono "Germania, Francia, Portogallo, Irlanda, Romania, Lussemburgo, Olanda e Italia". Non solo: "In segno di buona volontà da parte di coloro che hanno riconosciuto le missioni di salvataggio effettuate da Malta nei giorni scorsi - ha aggiunto Muscat -, altri 131 migranti già a Malta saranno trasferiti in altri Stati membri". "Accogliamo con favore questa dimostrazione di solidarietà - ha concluso il premier maltese - a riconoscimento del fatto che Malta ha fatto molto di più di ciò che gli spettava". In Italia dovrebbero arrivare una quindicina di migranti. In Germania ne andranno in totale 60, ha affermato un portavoce del ministro dell'Interno. Il governo tedesco ribadisce però che si tratta di un impegno assunto in via eccezionale e che "bisogna trovare un meccanismo duraturo" a livello europeo sui salvataggi in mare.

Sea Watch: "L’Ue rilascia i suoi 49 ostaggi"

"L'Unione europea rilascia i suoi 49 ostaggi". Così Sea Watch commenta su Twitter la notizia del via libera di Malta allo sbarco dei migranti fermi da giorni in mare. "Dopo 19 giorni in mare - si legge nella nota - i nostri ospiti hanno trovato finalmente un porto sicuro. È una testimonianza di fallimento dello Stato, la politica non dovrebbe mai essere fatta a spese dei bisognosi. Grazie a tutti quelli che erano con noi in questi giorni", conclude la nota.

La vicenda Sea Watch e Sea Eye

Pare dunque concludersi così l’odissea dei migranti a bordo delle due navi delle Ong. Era stata la stessa portavoce di Sea Watch Italia a chiedere un porto sicuro per i 49 migranti, "molti dei quali in mare da più di due settimane". Sono 32 le persone che erano sulla Sea Watch, altre 17 sulla Professor Albrecht Penck, la nave della ong Sea Eye. Un caso che su cui è dovuta intervenire anche la Commissione Europea. Nei giorni successivi, intense le trattative a Bruxelles per ridistribuire in Europa non solo i migranti delle Ong ma anche gli altri sbarcati autonomamente nei giorni scorsi a Malta. Una condizione che Joseph Muscat aveva posto per consentire di far scendere a terra uomini donne e bambini a bordo di Sea Watch e Sea Eye. La vicenda è stata anche oggetto di discussione politica in Italia con un duro botta e risposta tra il premier Conte e il ministro dell'Interno Salvini. Palazzo Chigi si era detto disponibile a farsi carico di una quota di migranti, una quindicina, mentre il Viminale ha ribadito il suo no ad ogni apertura.

Data ultima modifica 09 gennaio 2019 ore 13:50