India, tasse sui popcorn in base alla quantità di zucchero

Il Governo Indiano ha deciso di tassare i popcorn in base alla quantità di zucchero presente nel prodotto. Ad annunciarlo il Consiglio per l'Imposta sui Beni e i Servizi, presieduto dal ministro delle Finanze Nirmala Sitharaman, precisando i criteri di differenziazione nell’applicazione delle nuove tariffe, entrate immediatamente in vigore. Il popcorn non brandizzato con sale e spezie è soggetto a una tassa del 5%, quello preconfezionato e brandizzato al 12%, e il popcorn al caramello, classificato come una caramella zuccherata, al 18%. Questa decisione, che può apparire tutt'al più curiosa, ha in realtà scatenato dure reazioni da parte sia dell’Opposizione sia dei cittadini, a tal punto da mettere in discussione l’intero sistema fiscale introdotto nel 2017.