Sea Watch, la Commissione Ue: “Basta rinvii sullo sbarco”

I 49 migranti a bordo della Sea Watch e della Sea Eye “devono essere sbarcati in sicurezza e senza ulteriori rinvii”. La richiesta arriva dal portavoce della Commissione, Margaritis Schinas, che intervenendo sulla questione delle navi delle ong bloccate in mare da giorni, ha sollecitato gli Stati membri a “dimostrare solidarietà concreta”. Schinas, dopo la discussione di ieri tra gli ambasciatori dell’Ue, ha affermato che “i contatti continuano intensamente” e “sono stati fatti “progressi”. Le affermazioni dell'esecutivo comunitario arrivano nello stesso giorno in cui, a Bruxelles, si tiene il Consiglio dei ministri degli Affari generali Ue, sulla questione migranti. Intanto, su Twitter, è arrivato il messaggio di Sea Watch: “Per il 18esimo giorno siamo ostaggio dei governi europei. La situazione è tesa ma almeno tutti mangiano di nuovo”.

“Attendiamo l’interesse dell’Ue per una soluzione”

La Ong, in un altro tweet, ha annunciato che oggi, negli uffici di Sea Watch a Berlino, sono stati accolti i media internazionali per una conferenza stampa: “Altissimo interesse mediatico alla conferenza stampa di @seaeyeorg e #SeaWatch circa le 49 persone sulle nostre navi. Attendiamo ancora invano l'interesse dell'Unione europea per una soluzione”. Ieri, invece, alcuni migranti migranti avevano cominciato a rifiutare il cibo, esasperati dalle condizioni a bordo. Oggi però hanno ricominciato a mangiare.

Unhrc: “Persone in balia di calcoli disumani”

Sempre su Twitter, ha parlato della questione anche la portavoce dell'Unhcr in Italia Carlotta Sami. I migranti a bordo di Sea Watch e Sea Eye, ha scritto, sono "persone in balia di calcoli a loro incomprensibili, che hanno vissuto la tortura e che non credevano fosse possibile qualcosa di più orrendo”. Sami ha poi sottolineato che "non dar loro approdo non li farà sparire". Anzi, conclude, "la loro presenza evocherà sempre più forte tanta disumanità”.