"C’è qualcuno di voi che vuole andare in Europa?", inizia così il video girato a bordo della nave Sea Watch e diffuso oggi, 9 gennaio. Si tratta delle immagini in cui viene annunciato l'imminente sbarco concesso ai migranti che si trovavano a bordo dell'imbarcazione della Ong da diversi giorni. Tutti i ragazzi alzano la mano dopo la prima, scherzosa, domanda posta in inglese e poi tradotta in francese. Subito dopo arriva la bella notizia: "Due ore, fra due ore sarete in Europa. C’è una nave sicura per voi. È finita". (LO SPECIALE MIGRANTI)

La gioia dei migranti

Ricevuto l'ok allo sbarco, i migranti a bordo della Sea Watch hanno espresso tutta la loro felicità e commozione. Si sono abbracciati, hanno urlato per la gioia e portato in trionfo il volontario della Sea Watch che ha dato l’annuncio. La loro odissea finisce in quell’istante.

La vicenda Sea Watch e Sea Eye

Dopo giorni di tensioni in Europa è arrivato il via libera all'accordo sui 49 migranti a bordo delle due navi in mare da settimane. Un’intesa che prevede lo sbarco a Malta con un mezzo militare e poi la redistribuzione in otto Paesi Ue, Italia compresa. Erano 32 le persone sulla Sea Watch, altre 17 sulla Professor Albrecht Penck, la nave della ong Sea Eye.