Palazzo Chigi sta valutando di accogliere 15 dei 49 migranti bloccati sulle navi Sea Watch e Sea Eye: bambini, donne ma anche i mariti per non smembrare i nuclei. Lo scrive il Corriere della Sera. L'offerta non sarebbe contraria alla linea del governo, in quanto i porti italiani resterebbero chiusi e qualsiasi accordo sarebbe possibile solo un attimo dopo che Malta avrà fatto sbarcare sul proprio territorio i migranti che si trovano sulle due navi. Se confermata, la posizione del premier Giuseppe Conte smentirebbe quella del vicepremier Matteo Salvini, che ieri nel corso di una diretta Facebook aveva negato la possibilità di accogliere una quota di migranti: "Quanti migranti accogliamo? Zero, abbiamo già dato".

Contatti in corso con gli altri Paesi

Contatti sono in corso con l'Ue ma anche con singoli Paesi come Germania, Portogallo, Olanda e Francia ma c’è ottimismo per un accordo complessivo europeo anche sugli altri migranti, ovvero quei 249 arrivati e sbarcati a La Valletta nelle scorse settimane. Per l'accoglienza di questi ultimi l'Italia non sarebbe coinvolta.

Sea Watch: "Basta prolungare la sofferenza"

Intanto la portavoce di Sea Watch Italia, Giorgia Linardi, in un'intervista all'Agi lancia un appello alle istituzioni in Italia e in Europa perché sbroglino la matassa dell'accoglienza e garantiscano un porto sicuro per i 49 migranti, molti dei quali in mare da più di due settimane. "Il nostro appello è che siano date indicazioni al comandante della nave, di un porto sicuro e vicino, da raggiungere il prima possibile", spiega. "Ci chiedono in questi giorni quanto tempo ancora le persone a bordo possono resistere, in realtà la questione è quanto ancora intendiamo prolungarne la sofferenza", afferma. "Queste persone sono in mare da 17 giorni, stanno vivendo ammassate in una stanza. La gran parte dorme per terra, non c'e' privacy, solo spazi condivisi costantemente. Le condizioni del mare sono variabili, e spesso soffrono per il mal di mare". Anche il Papa ieri è intervenuto sulla vicenda, chiedendo ai leader europei di dimostrare "concreta solidariertà".

Data ultima modifica 07 gennaio 2019 ore 08:30